Calenda ne ha per tutti: “Grillo deve stare al circo. Conte? Imbarazzante” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “I romani gente di fogna? In un Paese civile si esibirebbe in un circo di periferia e invece in Italia è leader di un partito”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a Radio Capital, commentando il post di Beppe Grillo. “Per due anni Conte non ha fatto alcunché, ora questa frenesia in vista solo dell’inaugurazione del nuovo Ponte dell’8 agosto. Una vicenda cosi’ complicata non si può chiudere in poche ore. Quello del Governo è stato un balletto sconcio”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, a Radio Capital sull’accordo tra il Governo e Autostrade. “Questa – ha aggiunto – non è la strada giusta, ma quella più ragionevole e fattibile. Anche io ero per la revoca, pero’ non si può pensare ... Leggi su sportface

CarloCalenda : Felice di tornare a Bergamo, domani sera con @giorgio_gori. Faremo il massimo per far entrare tutti nel rispetto de… - fattoquotidiano : Calenda su La7: “Sono per un governo larghissimo con Berlusconi e pezzi intelligenti della Lega come Zaia”. E attac… - _angelobognanni : E niente #5cosi #dimaio #Conte calamità viventi. La merda allo stato puro. Ignoranti, asini ed imbroglioni. Oggi… - Casualsex6 : Manco per due giorni da twitter per farmi operare e Carlo Calenda di @Azione_it mi blocca così,senza avergli fatto… - BonaetVox : @MilkoSichinolfi Calenda. Lui ha una soluzione per tutto. È il Burioni della politica. -