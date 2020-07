Calcio: Gasperini,secondo posto?Inter e Lazio grandi squadre (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 15 LUG - "Quest'anno siamo cresciuti ulteriormente, credo che le coppe ci hanno aiutato in questo percorso e fatto crescere. Il secondo posto? Proveremo a giocare per quanto Inter e ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Atalanta, Gasperini: 'Ilicic al top per la Champions. Muriel? Poteva restarci secco' - CorSport : #Atalanta, un altro show: travolto il #Brescia. #Gasperini ora è secondo da solo ? ?? - sechesi : Gasperini che sull'episodio del 'terrone' urlato ad un tifoso dice 'non è un problema mio e neanche dell'Atalanta'… - Elygabrysabry1 : RT @forzanapoli971: Tutto bello 100 goals, miglior giuoco d’Europa, Gasperini miglior allenatore, ecc, comunque vorrei solo ricordare ai do… - oscarvalle1984 : RT @AzzoJacopo: 'Rubano le mie idee? Sarebbe un onore. Ma nel calcio non è che si ruba, si prende spunto dalle cose migliori e le si adatta… -