Bus dirottato sulla Paullese, Osseynou Sy condannato a 24 anni di carcere (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il verdetto della Corte d’Assise di Milano. L’autista, facendo dichiarazioni spontanee in aula, ha detto di essere vittima di pregiudizi contro «il nero, il diverso» Leggi su corriere

Corriere : Bus dirottato sulla Paullese, attesa per la sentenza. Sy: «Pregiudizi contro di me» - LegaSalvini : ++ L'AUTISTA CHE DIROTTÒ UN BUS: 'GIUSTIZIA PER MIGRANTI MORTI IN MARE' ++ - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Bus dirottato a Milano, Ousseynou Sy è stato condannato a 24 anni di carcere. Accolta la richiesta della procura https… - cxrla : RT @fattoquotidiano: Bus dirottato a Milano, Ousseynou Sy è stato condannato a 24 anni di carcere. Accolta la richiesta della procura https… - fattoquotidiano : Bus dirottato a Milano, Ousseynou Sy è stato condannato a 24 anni di carcere. Accolta la richiesta della procura -