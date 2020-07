Bomba d'acqua su palermo, due morti (Di mercoledì 15 luglio 2020) palermo, ITALPRESS, - Un violento nubifragio ha fatto due morti oggi a palermo. Nel capoluogo siciliano sono caduti fino a 125 millimetri di pioggia. Un record per questo periodo. Le vittime sarebbero ... Leggi su gazzettadiparma

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - PescaraCalcio : Un forte abbraccio ai familiari delle vittime della bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città di #Palermo. - Giullina_pa : RT @mbartolotta63: #Palermo, bomba d'acqua - winnimao : RT @CostanzaRdO: Scusa, tizio della municipalizzata, la bomba d’acqua deve essere “preannunciata” per farti pulire i tombini? -