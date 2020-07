Bomba d’acqua a Palermo: due vittime e due bambini ricoverati per ipotermia (Di giovedì 16 luglio 2020) Un violento temporale ha colpito Palermo nella giornata di ieri, inondando il capoluogo siciliano con una vera “Bomba d’acqua”: l’inatteso evento atmosferico è costato la vita a due persone, rimaste imprigionate nella propria autovettura, che secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe allagata. Pioggia da record La pioggia ha iniziato a cadere copiosamente nel primo pomeriggio di mercoledì, pioggia che ha continuato a cadere praticamente senza interruzione per circa 3 ore e che ha trasformato diverse vie della città in giganteschi pantani, che hanno compromesso in maniera estrema il normale scorrere delle autovetture, in zone come via Brunelleschi, a piazza Ingastone, in via Messina Marine. Le due vittime, un uomo e una donna, sono state recuperate nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci, ... Leggi su giornal

rtl1025 : ?? Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a #Palermo, allagato per la bomba d'acqua… - ManlioDS : Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d… - PescaraCalcio : Un forte abbraccio ai familiari delle vittime della bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città di #Palermo. - markkno68939488 : RT @ManlioDS: Del politicamente corretto non me ne frega nulla, se una città si allaga come #Palermo oggi, seppur per una bomba d'acqua, la… - st0_c4zz0 : RT @paolocristallo: Due morti a #Palermo per una bomba d'acqua. Fosse successo a #Roma ci sarebbe stato un attacco a reti unificate contro… -

