Bologna-Napoli 1-1, Barrow pareggia il gol di Manolas (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bologna, 15 luglio 2020 " Ai punti probabilmente si può ammettere che il pareggio è un risultato che va stretto al Bologna . Dopo un primo tempo sottotono, Napoli avanti con Manolas ,, nella ripresa i ... Leggi su quotidiano

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Napoli 1-1, rete di Barrow M. (BOL) - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - ZO_it : La #cronaca del match, di Simone #Minghinelli. #BFCNapoli #BolognaNapoli #BFC #BolognaFC1909 #Bologna #Napoli… - cn1926it : #Politano: “Non pensiamo al #Barça, oggi l’abbiamo dimostrato. Voglio trovare il primo gol” -