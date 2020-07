Bambini abusati sessualmente e torturati, un vero inferno scoperto dai carabinieri sul dark web (Di mercoledì 15 luglio 2020) Orrore, vero orrore. Bambini abusati sessualmente e torturati fino all’uccisione, con il progredire delle sevizie legate a pagamenti di somme in criptovalute (Bitcoin) sempre maggiori da parte degli spettatori collegati online su siti del “dark web”: è l’inferno degli orrori che si è spalancato davanti agli occhi dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Siena, impegnati nell’operazione “Delirio”, ache finora aveva registrato 25 indagati (19 minorenni e 6 maggiorenni), residenti in 13 province italiane. dark web, la scoperta dei siti criptati A far scoprire l’esistenza di siti criptati dove assistere a sevizie di ogni tipo in diretta, che ... Leggi su secoloditalia

