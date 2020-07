Baia di Sistiana, gli eventi dal 17 al 19 Luglio (Di mercoledì 15 luglio 2020) In Baia di Sistiana (Duino Aurisina, Trieste) ritorna la “Festa italiana” del venerdì (17 Luglio) al Cantera Social Club, mentre al Cantera Cafè va in scena “Caliente”, il party più sensuale del momento per ballare sotto le stelle. Sabato 18 Luglio, dalle 18.00 al Castigo, un’immersione nell’atmosfera delle sonorità elettroniche, con Jeff Eveline e (alle 21.00) Simon Adams. Al Cantera Café, dalle 19.30 alle 24.00 musica live e a seguire dj set con Miguel Selekta e Alexino per una notte “Shout”. Al Cantera Social Club “Freedom”, in consolle Luca Noale, Giovanni Mans e Master Dee. Domenica 19 Luglio, il beach ... Leggi su udine20

Pallotta prepara il divieto di portare alcolici a Sistiana mare DUINO AURISINA Il divieto di portare bottiglie di vetro in baia. È questa l’ulteriore nuova misura che Daniela Pallotta ...

Stop alle bottiglie e ai bicchieri di vetro in tutta la baia di Sistiana: entrata in vigore dall'8 luglio l'ordinanza del comune di Duino Aurisina. La sindaca Daniela Pallotta ha convocato gli operato ...

