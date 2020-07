Autostrade, i dubbi dell’economista Iozzi sull’accordo: «La scelta “nazionalista”? Difficile così attirare nuovi privati» – L’intervista (Di mercoledì 15 luglio 2020) La notizia di un accordo tra governo e Aspi è arrivata solo all’alba, dopo una notte di fuoco in Consiglio dei ministri. Oltre alla trattativa con i Benetton, l’esecutivo si è dovuto misurare con le divisioni interne, tra chi sosteneva la linea dura e chi quella trattativista. Alla fine è emersa l’opzione che vede lo Stato progressivamente socio di maggioranza e i Benetton fuori da Autostrade. «Metodologicamente è la soluzione peggiore», spiega a Open il Professor Alberto Iozzi, docente di Economia politica all’Università di Tor Vergata, a Roma, esperto di economia industriale. Iozzi però non risparmia critiche alla concessione in essere che «al momento della sottoscrizione non era conforme al quadro normativo vigente». Un dossier quindi, ... Leggi su open.online

