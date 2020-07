Autostrade, Franceschini: “La fermezza di Conte sulla revoca ha consentito di arrivare a questo risultato insperato” (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’accordo raggiunto su Aspi è “merito del lavoro dei ministri De Micheli e Gualtieri e della guida del presidente Conte, la cui fermezza nel tenere sempre aperta la prospettiva della revoca ha consentito di arrivare a questo risultato insperato”. Lo ha dichiarato il capo delegazione Pd al governo, Dario Franceschini, contattato telefonicamente dall’Adnkronos al termine del consiglio dei ministri. L'articolo Autostrade, Franceschini: “La fermezza di Conte sulla revoca ha consentito di arrivare a questo risultato insperato” proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

Autostrade, passo indietro dei Benetton. Entra Cdp, sarà una public company

Arriva il passo indietro dei Benetton che apre all’accordo su Autostrade per l’Italia. L’intesa passa dall’ingresso di Cdp con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company. E da una revisione ...

