Al via 'Forgargano', il progetto finanziato dalla Regione per le attività selvicolturali FoggiaToday Aiutare le attività selviculturali, al via il progetto Forgargano

Ha preso il via il progetto pilota Forgargano, finanziato dalla Regione Puglia per circa 450mila euro nell’ambito del Psr 2014-2020, sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuo ...

