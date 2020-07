Wolverine, un sexy Hugh Jackman le prende... da un'action figure [VIDEO] (Di martedì 14 luglio 2020) Wolverine, Hugh Jackman si fa battere da un'action figure in questo simpatico VIDEO condiviso anche sulla pagina Facebook dell'attore. Il Wolverine di Hugh Jackman appariva per la prima volta sugli schermi esattamente 20 anni fa, e in occasione i questa ricorrenza, l'attore ci mostra un buffo VIDEO in cui lui, tra l'altro sexy e con un fisico invidiabile, sembra prenderle... da un'action figure! Sulla sua pagina Facebook, Jackman ha fatto i suoi personali auguri alla saga cinematografica di successo che lo ha visto poi riprendere più volte il ruolo di Wolverine nel corso degli anni, X-Men. Il 14 ... Leggi su movieplayer

