‘Uomini e Donne’, ritorno di fiamma tra Sammy Hassan e la sua ex moglie? L’indiscrezione (Video) (Di martedì 14 luglio 2020) Sulla relazione tra Sammy Hassan e Giovanna Abate aleggia attualmente il mistero. Dopo la scelta di lei, che ha preferito il romano a Davide Basolo, i due avevano iniziano a frequentarsi lontano dalle telecamere e, almeno per i primi tempi, tutto sembrava procedere per il meglio. Il loro vedersi sempre meno spesso, però, aveva suscitato il dubbio che tra i due fossero sorti già i primi problemi a soli pochi giorni dalla fine della trasmissione condotta da Maria De Filippi. L’assenza di lei al compleanno dell’Hassan, poi, aveva alimentato ancor di più la curiosità dei fan che, sulla questione, non hanno più saputo nulla fino a quando Giovanna ha deciso di intervenire sui social per chiedere del tempo prima di dare notizie certe sulla sua storia con ... Leggi su isaechia

matteosalvinimi : Riconoscenza e ammirazione per le donne e gli uomini dell’Arma dei @_Carabinieri_ che oggi ricorda il 206esimo anni… - matteosalvinimi : Il Presidente Mattarella che prende la mano al Presidente sloveno Pahor, alla Foiba di Basovizza, non è una semplic… - graziano_delrio : Un’immagine, un monito, un insegnamento: non dimenticare il dolore di migliaia di donne e uomini, ma costruire un f… - jenlisaswasabi : RT @jenlisaswasabi: debutto di somi con due canzoni??hiatus di 13 mesi??comeback con una canzone neanche un mini album/ep ok poi venitemi… - Alessan85274047 : RT @PBerizzi: Chissà come mai sulle donne e gli uomini che hanno pagato con la vita la 'colpa' di non essere fascisti non ha mai battuto un… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ ‘Uomini e Donne’, chi è l’Alchimista? Sul web impazza una nuova ipotesi! (Foto) Isa e Chia