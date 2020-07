Uccide i genitori a coltellate, fermato 30enne nel Torinese (Di martedì 14 luglio 2020) TORINO (ITALPRESS) – A Collegno, nell’hinterland Torinese, ieri sera intorno alle 23.30 è stato fermato un 30enne con le mani sporche di sangue. Condotto in caserma dai carabinieri, l’uomo ha confessato che poco prima aveva ucciso i propri genitori in una casa di Torino in via Biscarra, nel quartiere Mirafiori. L’esito degli accertamenti ha confermato effettivamente il duplice omicidio, verosimilmente compiuto con dei coltelli da cucina. I due genitori avevano 69 e 60 anni. L’omicida nel pomeriggio di ieri, al culmine di un litigio per futili motivi, li avrebbe accoltellati a morte, dopo che si erano recati presso la sua abitazione per fargli visita. Dopo il delitto è rimasto qualche ora sul posto per poi iniziare a vagare senza meta a bordo ... Leggi su ildenaro

