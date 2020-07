Turchia prova a spegnere polemiche su Santa Sofia, sarà "aperta a tutte le fedi" (Di martedì 14 luglio 2020) Santa Sofia è “un patrimonio dell’umanità” che, anche riconvertito in moschea, resterà “aperto ai fedeli di tutte le religioni” e a “chiunque voglia visitare questo straordinario edificio”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri della Turchia, Hami Aksoy, citato dal quotidiano Daily Sabah, dopo le polemiche per la decisione del Consiglio di Stato turco che ha consentito a Recep Tayyip Erdogan di stabilire che il monumento più famoso di Istanbul torni ad essere una moschea. Santa Sofia, dunque, “continuerà ad abbracciare tutti con il suo nuovo status, restando parte del patrimonio culturale comune dell’umanità” ha aggiunto Aksoy, ribadendo ... Leggi su huffingtonpost

