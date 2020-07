“Stefano De Martino lo fa in continuazione”: la confessione inedita sull’ex di Belen Rodriguez (Di martedì 14 luglio 2020) Grande successo per Made in Sud Nonostante da settimane è sempre al centro della cronaca rosa Stefano De Martino continua a lavorare senza sosta. Da oltre un mese il ballerino napoletano è impegnato con la conduzione, seconda consecutiva, di Made in Sud. Il programma comico di Rai Due sta riscuotendo un discreto successo a livello d’ascolti anche se siamo in piena estate. Il danzatore che da poco si è lasciato con Belen Rodriguez sta cavalcando l’onda del successo al punto che nella prossima stagione televisiva potrebbe essere al timone di altri format. Ma nelle ultime ore è stata fatta una confessione inedita che riguarda il padre di Santiago. A farla è stata la sua compagna d’avventura Fatima Trotta che è stata intervistata dal magazine ... Leggi su kontrokultura

fedxr1c0 : RT @GretaSmara: Stefano De Martino tradì Emma Marrone con Giulia Pauselli Stefano De Martino tradì Emma Marrone con Belen Stefano De Mart… - BITCHYFit : Stefano De Martino commenta a Made in Sud i gossip sul tradimento a Belen e la storia con Mariana Rodriguez - infoitcultura : Stefano De Martino dice la sua sull'iPad e la Marcuzzi: cosa risponde a Peppe Iodice - zazoomblog : Stefano De Martino emoziona con il disegno di Santiago e la sua dedica (Foto) - #Stefano #Martino #emoziona… - zazoomnews : Stefano De Martino dedica speciale in camerino : “Con amore…” Foto - #Stefano #Martino #dedica #speciale -

Ultime Notizie dalla rete : “Stefano Martino Stefano De Martino, prime parole sulla rottura Gossip News