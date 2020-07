“Stai attenta!”. Sandra Milo, la gaffe in diretta è servito: Andrea Delogu stavolta non si trattiene (Di martedì 14 luglio 2020) Se su ‘Io e te’ non passa giorno in cui Pierluigi Diaco non dia il meglio di sé, a ‘La vita in diretta estate’ la platea è tutta per Sandra Milo. L’attrice, nonostante l’età, è una bomba di vitalità ma stavolta ha forse esagerato. Tanto che Andrea Delogu, la bellissima e sempre più promossa conduttrice, ha dovuto frenarne la verve. Negli ultimi momenti della puntata di oggi, martedì 14 luglio, de La vita in diretta Estate, ha passato la parola a Sandra Milo e Debora Ergas. Le due inviate speciali, madre e figlia, hanno fatto la loro apparizione sugli schermi di Rai1 dal Parco Nazionale del Circeo, più precisamente dal centro di un grande campo di ... Leggi su caffeinamagazine

