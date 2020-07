Sentirsi delusi: il peso dell’intransigenza (Di martedì 14 luglio 2020) Quante volte, con le lacrime agli occhi e quel dolore al cuore, ci siamo ripetute che non ci saremo più illuse? Ci siamo convinte con il tempo che tutti, prima o poi, ci deludono e che forse è davvero meglio non avere aspettative dalla vita e dalle persone che ci circondano. È vero anche che tante, troppe volte, abbiamo scelto di restare accanto a persone che in realtà non ci hanno promesso niente, costruendo inutili e dolorose aspettative. E poi ci sono state quelle che, hanno costruito una vita su giuramenti che poi non hanno mai mantenuto. La verità è che ci saranno sempre persone che ci spezzeranno il cuore, che metteranno al primo posto sempre e solo loro stesse, e allora sì, che farà male. Ma ci saranno anche volte in cui, ci sentiremo deluse semplicemente perché abbiamo creato delle aspettative infondate, oppure ci ... Leggi su dilei

