Scooby-Doo: Velma è gay nella serie animata Mystery Incorporated, la conferma del produttore (Di martedì 14 luglio 2020) Un produttore della serie animata Scooby-Doo! Mystery Incorporated ha parlato del personaggio di Velma confermandone l'omosessualità. Velma Dinkley, uno dei personaggi più amati di Scooby-Doo, è omosessuale, almeno nella versione più recente del racconto proposta negli episodi di Mystery Incorporated. La conferma è emersa da un intervento del produttore Tony Cervone in occasione dei commenti relativi a un'immagine in cui si sottolinea come Velma e Marcie Fleach stiano vivendo una relazione. Rispondendo a chi aveva fatto notare che Velma nello show ... Leggi su movieplayer

