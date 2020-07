Regionali Puglia, Lopalco: “Mi metto in gioco e se perdo nessun dramma” (Di martedì 14 luglio 2020) BARI – “Vorrei cercare di rompere lo psicodramma dietro la mia candidatura: è un gioco. Mi metto in gioco. Il dramma è per chi si gioca lo stipendio. A me se va male, non succede qualcosa di grave. Tornerò a fare ciò che ho sempre fatto: l’epidemiologo”. Così alla Dire Pier Luigi Lopalco a poche ore dalla ufficializzazione della candidatura in vista delle Regionali di settembre. Leggi su dire

