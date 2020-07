QuakeCon 2020 in formato digitale tra dirette, tornei, iniziative di beneficenza e molto altro (Di martedì 14 luglio 2020) Il venticinquesimo QuakeCon annuale sarà il primo in assoluto organizzato da remoto, ad annunciarlo è un comunicato stampa. Quest'anno, a causa del COVID-19, QuakeCon at Home sarà un evento interamente online che avrà inizio il 7 agosto e terminerà il 9 agosto, ricco di tre giorni di dirette da tutto il mondo, tornei, raccolta fondi e altro. L'area BYOC, il cuore del QuakeCon, sarà virtuale grazie a Twitch Team, che permetterà ai fan di giocare insieme in nuovi modi. Di seguito potete dare uno sguardo al programma.Leggi altro... Leggi su eurogamer

