Psg, Icardi: «Il Parco dei Principi è impressionante» (Di martedì 14 luglio 2020) Mauro Icardi, attaccante del Psg, ha risposto ad alcune domande dei tifosi del club parigino Mauro Icardi, attaccante del Psg, ha risposto, sui profili social del club francese, ad alcune domande fatte dai tifosi. Parco DEI Principi – «È stato impressionante sin dalla prima volta, da quando sono uscito per la prima volta per scaldarmi sono stato accolto molto bene. E questo cambia tutto. È importante per un giocatore sentire i tifosi, le urla, le canzoni. È impressionante». ISPIRAZIONE – «L’attaccante che mi piaceva da giovane è sempre stato Batistuta perché era un attaccante argentino e l’ho sempre visto come un idolo». DOPPIETTA AL MARSIGLIA – «Segnare una ... Leggi su calcionews24

Mauro Icardi, attaccante del Psg, ha risposto, sui profili social del club francese, ad alcune domande fatte dai tifosi. PARCO DEI PRINCIPI – «È stato impressionante sin dalla prima volta, da quando s ...

