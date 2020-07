Petrucci pronto all’ultima stagione in Ducati: dove può arrivare il pilota ternano? (Di martedì 14 luglio 2020) Il 2019 di Danilo Petrucci va diviso in due parti. Dopo un inizio di stagione davvero positivo, culminato con la vittoria al Mugello (la prima in carriera), il pilota ternano non è più ruscito a lottare per le posizioni di vertice, riuscendo comunque a chiudere la stagione con un discreto sesto posto dietro a Fabio Quartararo. Il Mondiale alle porte vedrà correre Petrucci per l’ultima volta in Ducati, a poco più di un anno dal suo approdo nel team ufficiale in seguito alla “gavetta” in Pramac. Nonostante non sia più giovanissimo (farà 30 anni a ottobre) il numero 9 ambisce a migliorarsi ancora, e alcune gare dell’ultima stagione hanno dimostrato che può farcela. Uno dei fattori che ... Leggi su sportface

