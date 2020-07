Perché la comunità Lgbti è diventata il bersaglio dei sovranisti polacchi in ogni elezione (Di martedì 14 luglio 2020) «Possiamo parlare domani? Oggi è il giorno per piangere». Marta Lempart è una delle attiviste in più esposte di tutta la Polonia, nel 2016 aveva creato lo Sciopero delle donne per protestare contro l’inasprimento di una legge sull’aborto già tra le più restrittive d’Europa. Da allora, come donna e come omosessuale, ha vissuto in uno stato di mobilitazione politica permanente, che l’ha portata ad affrontare quaranta processi diversi. Non è servito a evitare la strettissima vittoria di Andrzej Duda al ballottaggio per le elezioni presidenziali del 12 luglio, dopo una campagna elettorale passata ad agitare una sola, grande minaccia immaginaria: la comunità LGBT. «Non sono persone, sono un’ideologia», aveva detto Duda in un comizio a giugno. «Non ho visto la generazione dei miei ... Leggi su linkiesta

