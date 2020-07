Patrick Dempsey ricorda Kelly Preston, avevano recitato insieme in Run: “Sempre radiosa e positiva” (Di martedì 14 luglio 2020) La notizia della morte di Kelly Preston, diffusa lunedì da suo marito John Travolta, ha rattristato tutta Hollywood e soprattutto chi come Patrick Dempsey aveva lavorato con l'attrice. I due si erano incontrati sul set nel 1991, quando sono stati protagonisti del film Run, diretto da Geoff Burrowes, un thriller d'azione in cui lo studente di legge e meccanico part-time interpretato da Dempsey finisce in un mondo pericoloso fatto di criminali e taglie da migliaia di dollari, trovando nella testimone interpretata dalla Preston l'unico aiuto per venirne fuori. L'attrice era subentrata in corsa a Tracy Pollan, che aveva lasciato il progetto dopo le prime riprese. Dopo aver saputo della morte di Kelly Preston che ieri è ... Leggi su optimagazine

