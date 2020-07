Nuovo DPCM: apertura discoteche posticipata e stop ai voli, le novità (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – Porte di discoteche ancora serrate a causa della pandemia, almeno fino al 31 luglio. In corso il dibattito tra Salute, altri ministeri e Comitato tecnico scientifico sulla necessità di rendere più stringenti i controlli su sagre, fiere ed eventi pubblici. Dovranno inoltre essere conservati i protocolli di sicurezza come condizione di apertura delle attività produttive e commerciali e si prevede l’obbligo di indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi. Resta fino a fine mese anche il divieto di assembramento, così come l’applicazione della sanzione penale per chi viola la quarantena obbligatoria. “Nel mondo la pandemia è nella sua fase più acuta. Non possiamo vanificare i sacrifici fatti in questi mesi. È per questo che abbiamo scelto la linea della massima ... Leggi su quifinanza

È attesa stasera in Parlamento la presentazione, da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, del nuovo Dpcm che proroga al 31 luglio le misure restrittive anti-Covid contenute nel Dpcm ...

La pandemia globale ha scatenato un effetto a catena anche in campo fiscale con una sequela di rinvii, sospensioni e nuovi calendari che hanno generato «l’ingorgo di luglio». In realtà il Dpcm di ...

