Naya Rivera è morta, lo sceriffo: “Ha salvato suo figlio” (Di martedì 14 luglio 2020) L’ultima immagine postata sul suo profilo Twitter la ritrae sorridente in compagnia del figlio. Hanno la testa poggiata una sopra l’altra, Naya Rivera è felice e aggiunge la didascalia ‘solo noi due’. Mamma e figlio erano appena arrivati nel luogo dove avrebbero trascorso le vacanze, una delle prime tappe è stata il Lago Piru, si è trasformata anche nell’ultima. Una tragedia ha infatti sconvolto il mondo dello spettacolo americano: l’attrice 34enne di Glee era scomparsa nelle acque del lago dopo una gita con il figlio. Il bambino ha riferito che la mamma era entrata in acqua per nuotare e non era più riuscita a risalire sull’imbarcazione noleggiata al molo pochi minuti prima. Naya Rivera è morta, la conferma dello ... Leggi su italiasera

MediasetTgcom24 : Usa, ritrovato il cadavere nel lago dell'attrice Naya Rivera #NayaRivera - SkyTG24 : Naya Rivera, Tmz: 'Il corpo dell’attrice di Glee ritrovato nel lago Piru' - fanpage : Ultim'ora Ritrovato il corpo senza vita di #NayaRivera - roxygabriela9 : RT @nolocalsplease: Lo sceriffo ha spiegato che il corpo di Naya Rivera ha fatto escludere il suicidio. Il figlio di Naya ha raccontato che… - Brunj9 : RT @Daninseries: Parte del cast di Glee sulla riva del lago Piru dove Naya Rivera è scomparsa. Tutto questo nell'anniversario della morte d… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera Naya Rivera, identificato il corpo: l'attrice è annegata nel lago Piru la Repubblica Usa: recuperato corpo nel lago Piru, forse e' Naya Rivera

L'attrice e' scomparsa l'8 luglio durante una gita con il figlio ...

Naya Rivera, ritrovato nel lago il corpo della star di Glee

L'attrice era uscita per una gita in barca al lago Piru, in California, insieme al figlio di 4 anni: il ricordo commosso dei fan, dei colleghi e degli amici Il 13 luglio il corpo di Naya Rivera, 33 an ...

L'attrice e' scomparsa l'8 luglio durante una gita con il figlio ...L'attrice era uscita per una gita in barca al lago Piru, in California, insieme al figlio di 4 anni: il ricordo commosso dei fan, dei colleghi e degli amici Il 13 luglio il corpo di Naya Rivera, 33 an ...