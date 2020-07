Msgm, storie d'amore dopo il lockdown (Di martedì 14 luglio 2020) "Voglio che il mio cuore batta per sempre e voglio la vita addosso, il cielo sopra, la sabbia sotto e l'amore sempre tra le mani come un gelato al limone mangiato in riva al mare in un pomeriggio di ... Leggi su quotidiano

Milano, 14 luglio 2020 - "Voglio che il mio cuore batta per sempre e voglio la vita addosso, il cielo sopra, la sabbia sotto e l'amore sempre tra le mani come un gelato al limone mangiato in riva al ...

MSGM riparte dagli adolescenti: "lasciamoci contagiare dal loro entusiasmo"

Una Milano di inizio estate, sette amici e la voglia matta di riprendere in mano la vita. Di ricominciare ad amare e a sognare. Il direttore creativo di MSGM Massimo Giorgetti punta tutto sui ragazzi ...

