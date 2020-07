Max Payne: un film d’azione carico di adrenalina (Di martedì 14 luglio 2020) Nel 2008 è uscito nei Cinema il film d’azione Max Payne diretto dal regista John Moore. Max Payne è un(anti)eroe virtuale che si incarna nel corpo di un attore all’interno di un cinema videogamizzato. John Moore, sulla scia del successo del videogame, videogamizza il film, cambiando strutture e forme dal “Max Payne” game. Il protagonista del videogiogo è simile all’armato ragazzaccio in action di Mark Wahlberg. Il regista recupera e trasporta sullo schermo la tradizione del genere noir, che sin dalle origini si configura come potente macchina estetica e narrativa, sospesa sull’indecidibilità tra bene e male. Nero, nerissimo, Max Payne è un personaggio oscuro, un cacciatore ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

SpettacolandoTv : #MaxPayne | questa sera su Rai 4 - RaiQuattro : Alle 21:20 “Max Payne” di John Moore con Mark Wahlberg, Mila Kunis. Un poliziotto mentalmente ed emotivamente insta… - zazoomnews : Max Payne il film in onda stasera martedì 14 luglio su Rai 4 - #Payne #stasera #martedì #luglio - zazoomnews : Max Payne il film in onda stasera martedì 14 luglio su Rai 4 - #Payne #stasera #martedì #luglio - zazoomblog : Max Payne il film in onda stasera martedì 14 luglio su Rai 4 - #Payne #stasera #martedì #luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Max Payne Max Payne su Rai4 (canale 21) - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana The Resident, All together now o Paolo Mieli? La tv del 14 luglio

Per la prima serata in tv, martedì 14 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il telefilm “The Resident”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “La morte prima del disonore”, “Il principe e il po ...

Max Payne con Mark Wahlberg su Rai4

Dopo che la moglie e la figlia neonata vengono uccise da un gruppo di criminali e spacciatori, l'agente di polizia newyorchese Max Payne giura di vendicarsi in ogni modo... Rai4 martedì 14 luglio prop ...

Per la prima serata in tv, martedì 14 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il telefilm “The Resident”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “La morte prima del disonore”, “Il principe e il po ...Dopo che la moglie e la figlia neonata vengono uccise da un gruppo di criminali e spacciatori, l'agente di polizia newyorchese Max Payne giura di vendicarsi in ogni modo... Rai4 martedì 14 luglio prop ...