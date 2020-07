Le minacce dei boss a Giletti e Di Matteo (Di martedì 14 luglio 2020) Repubblica racconta oggi in un articolo a firma di Salvo Palazzolo che l’11 maggio scorso, il boss palermitano Filippo Graviano, condannato per le stragi del ’92 e del ’93, non utilizzava mezzi termini all’ora d’aria per commentare l’ultima puntata di Non è l’Arena, andata in onda la sera precedente: «Quell’uomo… di Giletti e quel… di Di Matteo stanno scassando la minchia»: Parlando con lo ndranghetista Maurizio Barillari diceva ad alta voce, come se volesse essere sentito dagli agenti del Gom (il reparto mobile della polizia penitenziaria) che lo sorvegliavano: «Il ministro fa il suo lavoro e loro rompono il…». Si era parlato di scarcerazioni nel talk di Giletti e del caso sollevato dal pm Nino Di ... Leggi su nextquotidiano

repubblica : Mafia, le minacce dei boss a Giletti e Di Matteo “Stanno scassando...” - Antonio_Tajani : Ho votato la risoluzione del PE sulla crisi politica e umanitaria in #Venezuela. Con il Covid, senza cibo e medicin… - neXtquotidiano : Le minacce dei boss a #Giletti e #DiMatteo - Salvo_Palazzolo : Mafia, le minacce dei boss a Giletti e Di Matteo “Stanno scassando...” | Rep - saraverta : RT @repubblica: Mafia, le minacce dei boss a Giletti e Di Matteo “Stanno scassando...” -

Ultime Notizie dalla rete : minacce dei Mafia, le minacce dei boss a Giletti e Di Matteo “Stanno scassando...” La Repubblica Censis, la paura sta spingendo gli italiani a risparmiare

C’è un solo sentimento imperante in queste settimane, e che probabilmente continuerà a serpeggiare tra la popolazione italica nei prossimi mesi: la paura. Paura che il nostro paese sprofonderà nella c ...

Gettò la madre giù dalle scale ma dice: "Piccoli diverbi"

"Sei una rettiliana, comandata da un satellite". E scaraventa la madre giù per le scale. Ma quello del 27 gennaio scorso, sarebbe stato solo l’ennesimo episodio di violenza contro la donna, una 74enne ...

C’è un solo sentimento imperante in queste settimane, e che probabilmente continuerà a serpeggiare tra la popolazione italica nei prossimi mesi: la paura. Paura che il nostro paese sprofonderà nella c ..."Sei una rettiliana, comandata da un satellite". E scaraventa la madre giù per le scale. Ma quello del 27 gennaio scorso, sarebbe stato solo l’ennesimo episodio di violenza contro la donna, una 74enne ...