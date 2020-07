Klopp sul Manchester City: “Non è un bel giorno per il calcio, tutti devono rispettare il FPF” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Mourinho la reputa “vergognosa”, Arteta invece la definisce “trasparente” mentre Klopp innalza dei dubbi sul fair play finanziario. La sentenza del Tas sulla querelle Manchester City-Uefa, con tanto di annullamento della squalifica di due anni dalle coppe europee, fa ancora discutere in Inghilterra e anche il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, è intervenuto per dare il suo parere sulla questione. Nessuna protesta sulla mancata squalifica, nemmeno sull’ammenda ridotta, bensì qualche dubbio sul sistema del fair play finanziario. “Non so neanche se posso rispondere, è una questione delicata – ha spiegato Klopp -. Non è stato un bel giorno per il calcio, a essere onesti. Il Fair Play Finanziario ... Leggi su sportface

SkySport : Klopp e Mourinho, le reazioni dopo la sentenza del Tas sul Manchester City: 'Un disastro' - Eurosport_IT : Josè Mourinho sempre senza peli sulla lingua, ma la sentenza sul #ManchesterCity ha fatto alzare più di qualche sop… - GPeppe34N : RT @Eurosport_IT: Josè Mourinho sempre senza peli sulla lingua, ma la sentenza sul #ManchesterCity ha fatto alzare più di qualche sopraccig… - SilviaPrato1 : RT @CalcioFinanza: Sentenza TAS sul #City, #Klopp: «Non un bel giorno per il calcio. Credo nel FPF» - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Josè Mourinho sempre senza peli sulla lingua, ma la sentenza sul #ManchesterCity ha fatto alzare più di qualche sopraccig… -