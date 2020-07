Inter, una giornata di squalifica per Godin: salta la Spal (Di martedì 14 luglio 2020) Ufficiale dopo la nota del Giudice Sportivo la squalifica di una giornata per Diego Godin che è stato ammonito nella sfida della trentaduesima giornata con il Torino. Il difensore uruguaiano, andato a segno ieri a San Siro, salterà dunque la sfida contro la Spal che è in programma giovedì sera alle 21:45 in trasferta. L’Inter vuole confermarsi al secondo posto in classifica dopo i tre punti con i granata, mentre la Juventus sembra ormai imprendibile. Leggi su sportface

