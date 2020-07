HERE Mobility Boosts Pre-Booked Airport Taxi Offering on Booking.com in the US and Europe Through New Partnership (Di martedì 14 luglio 2020) #turismo AMSTERDAM, July 14, 2020 /PRNewswire/



Today Booking.com, one of the world's leading digital travel platforms, and HERE Mobility, the world'... it's really exciting to be working with HERE ... Leggi su cataniaoggi

Ultime Notizie dalla rete : HERE Mobility Blog | Here è la Netflix del trasporto che vuole sorpassare Uber: ce la farà? Il Sole 24 ORE HERE Mobility Boosts Pre-Booked Airport Taxi Offering on Booking.com in the US and Europe Through New Partnership

AMSTERDAM, July 14, 2020 /PRNewswire/ -- Today Booking.com, one of the world's leading digital travel platforms, and HERE Mobility, the world's first neutral and open global mobility marketplace, anno ...

Mobilità elettrica, Piaggio tra le top cento

Nel mondo oggi circolano sette milioni di veicoli elettrici, quattro anni fa erano solo 1,5 milioni. L'azienda pontederese tra le eccellenze italiane PONTEDERA — L’e-mobility italiana raccontata da ce ...

AMSTERDAM, July 14, 2020 /PRNewswire/ -- Today Booking.com, one of the world's leading digital travel platforms, and HERE Mobility, the world's first neutral and open global mobility marketplace, anno ...Nel mondo oggi circolano sette milioni di veicoli elettrici, quattro anni fa erano solo 1,5 milioni. L'azienda pontederese tra le eccellenze italiane PONTEDERA — L’e-mobility italiana raccontata da ce ...