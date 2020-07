Formula 1 – Briatore severissimo con i piloti Ferrari dopo l’incidente in Austria: “li avrei multati” (Di martedì 14 luglio 2020) Una domenica di fuoco, quella scorsa, in casa Ferrari: la gara in Austria di Vettel e Leclerc è finita prestissimo, a causa di un errore del monegasco che ha causato un incidente tra le due rosse, costrette a ritirarsi. Dan Mullan/Getty ImagesUn incidente che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi della rossa, compreso Flavio Briatore, che ha espresso così il suo severo parere nei confronti dei piloti ai microfoni di La Politica nel Pallone su Radio Rai: “l’errore è stato ovviamente commesso da Leclerc, che stava cercando di infilarsi in un buco dove non c’era spazio. Vettel sa che andrà via a fine stagione e non aiuterà Leclerc, ma non pensava che qualcuno lo avrebbe attaccato in quel modo. Entrambe le vetture eliminate dopo 300 ... Leggi su sportfair

