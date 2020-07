Facebook sta valutando il silenzio elettorale per le presidenziali statunitensi (Di martedì 14 luglio 2020) Il quartier generale di Facebook a Menlo Park (foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images)In vista delle elezioni presidenziali statunitensi che si terranno a novembre, Facebook sta considerando l’idea di imporre un divieto verso gli annunci politici nei giorni che precederanno l’election day. Secondo Bloomberg fonti interne a Menlo Park avrebbero affermato che il divieto è ancora in discussione, che non è ancora stato messo a punto del tutto e che notizie più certe si potranno avere più avanti col tempo. Per il momento questo silenzio elettorale sembra essere stato pensato per fermare gli annunci e le pubblicità ingannevoli proteggendo così gli elettori da un’ultima ondata disinformativa. Se però da un lato ... Leggi su wired

matteosalvinimi : Davanti al consolato turco a Milano. Non è possibile che il fanatismo islamico e il regime turco cancellino secoli… - virginiaraggi : Il “Piano Sanpietrini” va avanti, in particolare a Piazza Venezia dove c’è uno dei cantieri più importanti del cent… - LegaSalvini : #Salvini: 'Non è possibile che il fanatismo islamico e il regime turco cancellino secoli di storia, di diritti e di… - KingMunera : RT @virginiaraggi: Il “Piano Sanpietrini” va avanti, in particolare a Piazza Venezia dove c’è uno dei cantieri più importanti del centro st… - _bufale_ : Facebook sta valutando il silenzio elettorale per le presidenziali statunitensi -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook sta Shazam sta per dire addio al login tramite account Facebook (foto) AndroidWorld.it Facebook sta valutando il silenzio elettorale per le presidenziali statunitensi

Il social network sta ipotizzando di imporre un silenzio elettorale a ridosso del giorno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti In vista delle elezioni presidenziali statunitensi che si terran ...

Su Facebook le pubblicità di false cure contro il cancro individuano benissimo i veri malati

Il New York Times riporta le lamentale di alcuni malati di cancro che riferiscono di essere target di annunci pubblicitari di Facebook che continua a proporre loro “cure alternative”, false promesse c ...

Il social network sta ipotizzando di imporre un silenzio elettorale a ridosso del giorno delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti In vista delle elezioni presidenziali statunitensi che si terran ...Il New York Times riporta le lamentale di alcuni malati di cancro che riferiscono di essere target di annunci pubblicitari di Facebook che continua a proporre loro “cure alternative”, false promesse c ...