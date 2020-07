Elettra Lamborghini, la scollatura del fuori onda fa impazzire i follower! (Di martedì 14 luglio 2020) Elettra Lamborghini scatena i commenti dei fan sul web in un fuori onda del nuovo singolo La Isla con Giusy Ferreri Elettra Lamborghini torna protagonista del web con un post pubblicato sul suo profilo Instagram che infiamma i fan! Non è la prima volta che un post della cantante ed influencer diventi virale sul web. … L'articolo Elettra Lamborghini, la scollatura del fuori onda fa impazzire i follower! Curiosauro. Leggi su curiosauro

radiolisola : #NowPlaying: Elettra Lamborghini, LA$$A, Bizzey - Hola Kitty - FedericaCremo : 2008, tutti: 'Giusy Ferreri è la Amy Winehouse italiana!!!' 2020: Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini - LA ISLA… - xdanvrsrule : RT @jenlisaswasabi: lady gaga e ariana grande pensavano davvero di aver fatto qualcosa con rain on me poi sono arrivate giusy ferreri a bal… - ehiaguilera : RT @jenlisaswasabi: lady gaga e ariana grande pensavano davvero di aver fatto qualcosa con rain on me poi sono arrivate giusy ferreri a bal… - amore_grammi1 : Quanto è bella Elettra Lamborghini ???? -