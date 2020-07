De Luca non si ferma più: vuole il figlio Piero alla guida di una commissione (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Vincenzo De Luca non si ferma più. Il governatore della Campania, forte dei sondaggi che lo danno nettamente in vantaggio in Campania, alle prossime elezioni regionali, presenta il conto (salatissimo) al leader dei dem Nicola Zingaretti: vuole il figlio Piero alla guida di una commissione di peso. Tra oggi e domani, si rinnovano i vertici delle commissioni parlamentari: De Luca ha chiesto una presidenza per il rampollo. Sono due le poltrone attenzionate: Affari europei o Bilancio alla Camera dei Deputati. Al Nazareno non hanno dubbi: De Luca jr sarà presidente di una commissione. In cambio, il governatore limiterà le ... Leggi su anteprima24

“Non metteremo i cavalli di Frisia” affermò Vincenzo De Luca a Porta a Porta a proposito della chiusura dei confini campani durante l’emergenza coronavirus. Secondo quanto emerge da una statistica del ...

"Abbiamo approvato un piano per la gestione dei rifiuti solidi urbani che non esisteva in Campania e lo abbiamo fatto nei termini ambientalmente più sostenibili, abbiamo rifiutato l'ipotesi di altri 3 ...

