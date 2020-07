Cultura e spettacolo, Intesa Sanpaolo in prima linea per rilancio (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – In occasione della conferenza stampa di presentazione oggi, martedì 14 luglio, del Festival MITO SettembreMusica – di cui Banca Intesa Sanpaolo è Partner anche per l’edizione 2020 – sono arrivate le parole di Fabrizio Paschina, Responsabile Comunicazione e Immagine Intesa Sp. “Ieri abbiamo annunciato un accordo- ha detto Paschina – realizzato da Prossima, la nostra struttura per il Terzo settore, per il rilancio della Cultura e dello spettacolo dal vivo che mette a disposizione 25 milioni di euro di credito impact per sostenere un mondo in grande sofferenza. E’ una straordinaria leva di rilancio che aiuterà il comparto della musica – di cui oggi parliamo -, così come il teatro, la ... Leggi su quifinanza

6000sardine : Vi ricordate #6000piantine ? Con il ricavato, grazie a Voi, abbiamo finanziato 17 progetti di #arte, #cultura e… - RaiNews : Carlo Fontana (Presidente AGIS) a Post #Covid19: Si Può Fare!, 'L'attività culturale e dello spettacolo provoca un… - FiaschiClaudia : RT @forumterzosett: ++Comunicato stampa++ INTESA SANPAOLO FIRMA CON FEDERCULTURE, AGIS, FORUM DEL TERZO SETTORE E ALLEANZA DELLE COOPERATIV… - AntonellaBat70 : @Mov5Stelle @pdnetwork @lauraboldrini forse intendeva questo, quando diceva, la loro cultura sarà la nostra cultura… - OnlyPopPlease1 : RT @raicinque: Viaggio alla scoperta di uno degli appuntamenti più attesi nella cultura giapponese l’#Hanami la fioritura dei ciliegi Spett… -

Ultime Notizie dalla rete : Cultura spettacolo Finanziamenti impact a sostegno di cultura e spettacoli dal vivo Vita La bicicletta invade il teatro

In Piemonte la compagnia teatrale “Mulino ad arte” ha in programma sei spettacoli durante i quali gli spettatori dovranno dare il proprio contributo alla co-generazione elettrica pedalando Dopo aver i ...

Cevoli, Lastrico e Giusti a Cervia

CERVIA. C’era una volta l’Arena della Sirena, che nelle estati cervesi di fine Novecento offriva una proposta culturale ...

In Piemonte la compagnia teatrale “Mulino ad arte” ha in programma sei spettacoli durante i quali gli spettatori dovranno dare il proprio contributo alla co-generazione elettrica pedalando Dopo aver i ...CERVIA. C’era una volta l’Arena della Sirena, che nelle estati cervesi di fine Novecento offriva una proposta culturale ...