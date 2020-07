Coronavirus, parte dal Sud think tank di cervelli sulla ricerca scientifica (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – “L’idea che il virus abbia perso capacita’ di uccidere non e’ sostenuta da evidenze scientifiche. Non si puo’ invece escludere che la malattia abbia perso aggressivita’, non per una nuova natura del virus, ma in virtu’ degli interventi immediati sui pazienti”. A dirlo e’ il professor Carlo Federico Perno, consulente scienti­fico Inmi Lazzaro Spallanzani, nell’ambito dell’inaugurazione del progetto dell’Universita’ ‘Magna Græcia’ di Catanzaro ‘Life Science PhD Hot Topics’. In questo contesto di crisi, infatti, una risposta immediata ed efficace alle esigenze di dottorandi e specialisti in ambito sanitario di oggi e di domani viene dall’Universita’ ‘Magna Græcia’ di Catanzaro, che e’ riuscita rapidamente a organizzarsi per cogliere delle opportunita’ e ha sperimentato nuovi modi di lavorare da proporre come modello anche a livello nazionale. Un modello di formazione e ricerca volto a favorire la multidisciplinarieta’ e l’interazione tra pubblico e privato e un moderno esempio di formazione. Nel terzo incontro online lo stato della pandemia dal punto di vista virologico e chimico farmaceutico. DALLA CRISI L’OPPORTUNITÀ PER UNA FORMAZIONE D’ECCELLENZA Leggi su dire

Tg3web : Questa mattina a Bergamo sono state depositate in procura altre cento denunce da parte dei familiari delle vittime… - reportrai3 : Dopo una vacanza fuori regione, l’assessore alla Sanità altoatesina Thomas Widmann ha contratto il coronavirus. Era… - TizianaFerrario : è da irresponsabili discutere e sbraitare perché il governo ha prorogato lo #statodiemergenza, mentre gran parte de… - verumesto : RT @jacopogiliberto: ricevo e #divulgo: *Comunicato stampa Estate 2020: è boom del turismo sessuale. Il turismo dell’estate 2020? Dopo lo… - NuovoUniverso : George Soros ha criticato la gestione da parte dell'Europa della pandemia di coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parte Coronavirus, parte il val Venosta la mega operazione di screening l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Usa, pena di morte: prima esecuzione federale dal 2003. Familiari delle vittime: Non nel nostro nome

Il governo degli Stati Uniti ha eseguito la prima condanna a morte a livello federale da quasi venti anni a questa parte uccidendo con il metodo dell'iniezione letale un uomo condannato per l'omicidio ...

Coronavirus: Faraone (Iv), ok Speranza ma se conferma emergenza allora si' a Mes

Pronti ad arginare focolai ma dare segnali che fase cambiata (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - "Fa bene il ministro della Salute a dire che con il Dpcm immaginiamo come evitare che quant ...

Il governo degli Stati Uniti ha eseguito la prima condanna a morte a livello federale da quasi venti anni a questa parte uccidendo con il metodo dell'iniezione letale un uomo condannato per l'omicidio ...Pronti ad arginare focolai ma dare segnali che fase cambiata (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 lug - "Fa bene il ministro della Salute a dire che con il Dpcm immaginiamo come evitare che quant ...