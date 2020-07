Comune Napoli, multe express come le pizze: sanzioni a domicilio e su due ruote (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Tutti schierati sotto Palazzo San Giacomo a bordo di motorini dai colori allegri e sgargianti. Sembrano riders ed anche se portano qualcosa di salato non sono le pizze. Ma le multe. Il Comune di Napoli arruola 38 messi notificatori che dal 20 luglio notificheranno le sanzioni per le violazioni al codice della strada e ai regolamenti comunali direttamente a casa. Palazzo San Giacomo con le casse comunali in rosso batte sul versante della riscossione che ad oggi è pari al 78,68%, facendo una media degli ultimi tre anni. “Siamo la prima città d’Italia che parte con una simile sperimentazione. Certo ricevere una multa non fa piacere a nessuno – commenta il vicesindaco, Enrico Panini dopo le strette di mano e le foto ... Leggi su anteprima24

Napoli – L’oro nero, il caffe, al centro di un concorso che stabilirà quale è la miglior “tazzina” prodotta a Napoli. Presentato alla Camera di Commercio “Napoli Coffee Challenge”. Il progetto, patroc ...

Sant’Antimo. Scioglimento del Comune, chiesta l’incandidabilità per l’ex sindaco Russo e due ex assessori

Sarà il tribunale di Napoli a decidere sulla proposta del Ministero dell’Interno di dichiarare l’incandidabilità verso 3 politici dell’ultima Amministrazione comunale di Sant’Antimo, sciolta per camor ...

Sarà il tribunale di Napoli a decidere sulla proposta del Ministero dell'Interno di dichiarare l'incandidabilità verso 3 politici dell'ultima Amministrazione comunale di Sant'Antimo, sciolta per camor ...