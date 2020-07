Commenti su Instagram: come “fissarli” in alto (Di martedì 14 luglio 2020) Una funzionalità interessante che era stata annunciata tempo fa da Zuckerberg. D’ora in poi, con il nuovo aggiornamento, gli utenti potranno “fissare in alto” i Commenti su Instagram. Si va sempre di più verso un maggiore controllo dell’account e dei propri contenuti. L’operazione è abbastanza semplice, ed inoltre, è molto utile ai brand e ai creators che vogliono promuovere prodotti, servizi o seguono strategie di brand awareness. Una volta “pinnato” un commento, questo sarà considerato infatti rilevante dal pubblico, e apparirà prima degli altri, a prescindere dall’ordine cronologico di pubblicazione. Vediamo quindi come funziona e a cosa serve questa funzione. come “pinnare” i ... Leggi su quotidianpost

