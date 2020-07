Brasile, in Amazzonia deforestazione record: aumentata del 25% rispetto al 2019. Licenziata responsabile del monitoraggio (Di martedì 14 luglio 2020) L’Amazzonia va in fiamme e il verde scompare, con 1.034,4 chilometri quadrati di superficie in allerta di deforestazione a giugno. Un numero che segna un record dal 2015, mentre nel primo semestre i segnali di allerta indicano la devastazione di 3.069,57 chilometri quadrati. In pratica un aumento del 25% rispetto alla prima metà del 2019. I dati sono arrivati tre giorni fa e ora il governo ha deciso di licenziare la coordinatrice generale dell’Osservazione della Terra dell’agenzia spaziale nazionale Inpe, Lubia Vinhas, il cui dipartimento è responsabile del monitoraggio satellitare della foresta pluviale amazzonica. Che la devastazione del territorio e il licenziamento di Vinhas siano collegati non è certo, visto che l’Inpe ... Leggi su ilfattoquotidiano

Avvenire_Nei : Covid. La nave ospedale 'Papa Francesco' porta cure e medicine sul Rio delle Amazzoni - MarcoMaleSempre : @JakTzuck @Piu_Europa Sforzati un po', leggi. - albertocaldana : Brasile, in Amazzonia deforestazione record: aumentata del 25% rispetto al 2019. Licenziata responsabile del monito… - Be_orn : RT @fattoquotidiano: Brasile, in Amazzonia deforestazione record: aumentata del 25% rispetto al 2019. Licenziata responsabile del monitorag… - rob_arci : RT @fattoquotidiano: Brasile, in Amazzonia deforestazione record: aumentata del 25% rispetto al 2019. Licenziata responsabile del monitorag… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Amazzonia Disboscamento record a giugno in Amazzonia, Brasile licenzia la donna responsabile del monitoraggio Rai News Testimoni di Geova: per la prima volta nella storia il congresso in streaming

A causa della pandemia questa estate milioni di persone, in circa 240 paesi, assisteranno online al congresso annuale della confessione religiosa Condividi Disboscamento record a giugno in Amazzonia, ...

Il coronavirus accelera incendi e deforestazione in Amazzonia: si rischia una catastrofe

Il 2020 rischia di essere un anno catastrofico per la foresta pluviale dell'Amazzonia, divorata da incendi e deforestazione a tassi che, nella prima parte dell'anno, hanno superato sensibilmente quell ...

A causa della pandemia questa estate milioni di persone, in circa 240 paesi, assisteranno online al congresso annuale della confessione religiosa Condividi Disboscamento record a giugno in Amazzonia, ...Il 2020 rischia di essere un anno catastrofico per la foresta pluviale dell'Amazzonia, divorata da incendi e deforestazione a tassi che, nella prima parte dell'anno, hanno superato sensibilmente quell ...