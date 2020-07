Bologna, Juwara: «Il primo gol in Serie A? Momento che ricorderò per tutta la vita» (Di martedì 14 luglio 2020) L’attaccante del Bologna, Musa Juwara, ha ricordato ai microfoni di Sky Sport il primo gol segnato in Serie A contro l’Inter L’attacante del Bologna, Musa Juwara, ha così ricordato la propria soddisfazione per il primo gol segnato contro l’Inter a San Siro: «E’ stata una giornata meravigliosa che ricorderò per il resto della mia vita. Prima di entrare, Mihajlovic mi ha detto di fare la cosa giusta. Non è stato difficile perché ci eravamo allenati bene in settimana e sapevo ciò che avrei dovuto fare. Devo essere umile, ho fatto gol e ora voglio giocare ogni settimana». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SkySport : La pazzesca storia di Juwara, gioiellino del Bologna - Dalla_SerieA : Barrow e Juwara, i ragazzi del Gambia: “Il calcio da noi è amore e vita” - - FcInterNewsit : Juwara ripensa a Inter-Bologna 1-2: 'Una giornata meravigliosa che ricorderò per tutta la vita' - Sadachbia18 : RT @JerichoSSL: Bologna, Mihajlovic cuore d’oro: l’aiuto del mister a Juwara. Grande e unico. Esempio Sinisa - JerichoSSL : Bologna, Mihajlovic cuore d’oro: l’aiuto del mister a Juwara. Grande e unico. Esempio Sinisa -