Benedetta Rossi svela il suo punto debole: “Non lo so fare”. Menomale che c’è il suo Marco… (Di martedì 14 luglio 2020) Food blogger numero 1 in Italia, Benedetta Rossi è diventata in breve tempo una star. Tutti ormai conoscono la simpatica 48enne marchigiana che solo su Instagram ha un seguito di oltre 3 milioni di follower sempre pronti a seguire i suoi consigli di cucina, gioire per i suoi successi e inondarla di affetto, come per esempio quando il cane Nuvola non era in forma. Benedetta è anche amatissima dal popolo della rete e non solo anche perché condisce sempre i suoi post con un ingrediente magico. Si chiama ironia e non c’è foto o video o storia che ne siano privi. È una che non ha paura di mostrare la ricrescita dei capelli, che si definisce con orgoglio “contadinotta”, che ride dei suoi vecchi look e delle prese in giro del marito Marco. (Continua dopo la foto) Insomma, ... Leggi su caffeinamagazine

753AC1 : RT @carotelevip: Il miglior programma in replica di tutte le repliche sulle reti del digitale terrestre è #fattoincasapervoi con Benedetta… - carotelevip : Il miglior programma in replica di tutte le repliche sulle reti del digitale terrestre è #fattoincasapervoi con Ben… - annapisapasini_ : Mia mamma, per farmi capire che sta facendo una ricetta di Benedetta Rossi, mi dice: 'sto seguendo il video di Bene… - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: La gaffe di Benedetta Rossi con gli scampi: 'non lo so fare'. Il mari… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #3: Fatto in casa da Benedetta. Torte, primi sfiziosi, stuzzichini... le rice… -