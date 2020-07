Autostrade: Nino Simeone ipotizza una gestione pubblica per la Tangenziale (Di martedì 14 luglio 2020) Autostrade. Il presidente della commissione consiliare Mobilità del Comune di Napoli, Nino Simeone parla di gestione pubblica per la Tangenziale. Ipotesi gestione pubblica per la Tangenziale di Napoli. Lo annuncia il presidente della commissione consiliare Mobilità del Comune di Napoli, Nino Simeone. Tale scelta porterebbe a un risparmio da 90 milioni l’anno. “La revoca delle … Leggi su 2anews

nino_pitrone : Il dossier autostrade non inserito all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri,... cosa succede? - nino_pitrone : Agenzia ANSA: #Autostrade: Conte contro i #Benetton. Aspi: 'Con revoca rischio default per 19 miliardi'. - nino_giovanni : @repubblica Si parla di 12 miliardi di penali per risarcimento alla soc. Autostrade: chi li pagherebbe, fraccazzo d Velletri? - nino_giovanni : @GiuseppeConteIT @fattoquotidiano Fammi capire, ma i 12 miliardi di penale di cui si parla, che lo Stato dovrebbe e… - nino_pitrone : Il Messaggero: Autostrade, Conte: «Revoca più vicina». Ma si tratta ancora. -

In queste ore si fa un gran parlare dell’ennesima giravolta dei Cinquestelle, stavolta sul caso Autostrade/Benetton. Potremmo anche noi infierire sul corpo molle e corrotto dei grillini, sulla loro in ...

Napoli, il consigliere Nino Simeone investito da un pirata della strada: frattura al braccio

Il consigliere al Comune di Napoli Nino Simeone è stato investito nel pomeriggio di ieri, martedì 7 luglio, mentre si trovava in corso Vittorio Emanuele. Simeone, presidente della commissione Viabilit ...

