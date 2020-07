Australia: 29 enne ferita da squalo, 3° attacco in un mese (Di martedì 14 luglio 2020) In Australia una 29enne è rimasta gravemente ferita a seguito di un attacco di uno squalo al largo di Fitzroy Island, nel Queensland: è il 3° incidente simile in un mese. La donna è stata trasferita in elicottero in ospedale con “importanti ferite alle gambe dopo l’attacco di uno squalo” ed è in condizioni stabili, hanno precisato i soccorritori. Secondo i media locali, la 29enne stava girando un documentario sugli squali, ma l’incidente è avvenuto durante una giornata di riposo dal lavoro.L'articolo Australia: 29 enne ferita da squalo, 3° attacco in un ... Leggi su meteoweb.eu

Un ragazzo di 17 anni è morto in Australia dopo essere stato attaccato da uno squalo mentre faceva il surf. La tragedia è avvenuta lungo la costa orientale del Paese, davanti alla spiaggia di Wooli, 6 ...

