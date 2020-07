Aspettando il Recovery fund i paesi compilano liste di buoni propositi. I veri piani arriveranno solo dopo l’estate (Di martedì 14 luglio 2020) I piani dei paesi europei per l’utilizzo degli ipotetici fondi del Recovery fund ancora non esistono. O meglio, per ora esistono quei libri dei sogni che prendono il nome di PNR, piani nazionali di riforme, in cui si tratteggiano progetti e scenari senza stare troppo a fare i conti con la realtà. Del resto sarebbe strano il contrario, visto che ancora non si sa come e quando i soldi europei arriveranno e in quale forma. L’ultima novità emersa in vista del vertice dei capi di governo europei del prossimo fine settimana, è che il controllo sull’uso dei fondi potrebbe spettare non più alla Commissione UE ma al Consiglio europeo, vale a dire ai capi di governo dei paesi dell’unione. Il premier olandese Mark Rutte ... Leggi su ilfattoquotidiano

(Teleborsa) - Durante la crisi del Covid-19 il 57% degli europei ha vissuto esperienze personali di difficoltà finanziarie, "un chiaro indicatore dell'importanza di prendere il prima possibile le deci ...

