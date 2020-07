World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, la sfida estrema su Amazon Prime Video dal 14 agosto (Di lunedì 13 luglio 2020) La prossima sfida di Bear Grylls è un ritorno al passato, ovvero la riproposizione di una gara antesignana dei vari adventure Race show che tanto vanno di monda in questi anni. World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji sarà disponibile su Amazon Prime Video dal 14 agosto 2020: non una vera e propria novità, come detto, ma un "reboot" di un evento che soprattutto il pubblico americano conosce bene.Andiamo con ordine: negli anni Novanta Mark Burnett, creatore e produttore di successi come Survivor e The Apprentice, partecipò a due edizioni del Raid Gauloises, evento che consisteva in una gara a squadre lungo territori impervi ed in mezzo alla natura. Affascinato da ... Leggi su blogo

