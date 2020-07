“Servo e pure cafone”. Conte, pubblica genuflessione alla Merkel: cala il gelo per questa battuta sui ponti (Di lunedì 13 luglio 2020) Giuseppe Conte ha incontrato Angela Merkel per fare il punto sul Recovery fund, che nelle loro intenzioni deve essere “qualcosa di potente, di importante”. La Cancelliera tedesca non si è però sbilanciata: “Non posso ancora dire che sono sicura di arrivare ad un accordo, le vie da percorrere sono ancora lunghe”. E infatti non ha escluso nuovi incontri: “Spero ne basti uno, ma non credo”. La situazione rimane quindi ingarbugliata, ma nel frattempo il giudizio di Claudio Borghi sul premier è molto severo, al punto che parla di “pubblica genuflessione alla Merkel”. In particolare al deputato leghista non è andato giù il fatto che Conte abbia presentato i controlli Ue sulle future spese del ... Leggi su liberoquotidiano

borghi_claudio : Servo e pure cafone! Lei ha continuato ad usare l'immagine di costruire ponti e lui per fare la battuta l'ha corret… - NotarioVincenzo : RT @Libero_official: La battuta sui ponti di #Conte infastidisce parecchio la #Merkel: 'Servo e pure cafone', l'affondo di #Borghi https:/… - AndreaLisi15 : RT @borghi_claudio: Servo e pure cafone! Lei ha continuato ad usare l'immagine di costruire ponti e lui per fare la battuta l'ha corretta d… - riccardosanna14 : RT @borghi_claudio: Servo e pure cafone! Lei ha continuato ad usare l'immagine di costruire ponti e lui per fare la battuta l'ha corretta d… - GRETA1SGARBO : RT @borghi_claudio: Servo e pure cafone! Lei ha continuato ad usare l'immagine di costruire ponti e lui per fare la battuta l'ha corretta d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Servo pure Il caso Svezia, quando la realtà è peggio delle fake news Difesa e Sicurezza