Road America 2: Rosenqvist all'ultimo istante

Atto numero 2 a Road America, il quarto appuntamento stagionale della IndyCar. In una battaglia che vede i giovani protagonisti, Patricio O'Ward si vede negare la prima vittoria in carriera nelle fasi conclusive. Un Felix Rosenqvist in forma smagliante sorpassa il messicano a due giri dalla fine, vincendo la prima gara in carriera. E' il riscatto per lo svedese, dopo la delusione texana. Il dominatore della stagione, Scott Dixon, fatica con gomme e consumo, e finisce solo 12esimo. Il gradino più basso del podio è appannaggio di Alexander Rossi, che interrompe così la striscia di brutti risultati del suo 2020. Marcus Ericsson e Colton Herta completano la top five. La cronaca di Road America 2 Al via della gara, Will Power ne combina di tutti i colori. Infatti, il ...

